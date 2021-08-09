С ветерком по Оке: Ирина Пегова в спасжилете поверх бикини оседлала гидроцикл

Звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова в июле и августе много отдыхает. Актриса сначала побывала в Сочи, оттуда уже улетела в Бодрум, где неделю провела на Эгейском море. В сразу же после заграницы вернулась в родную стихию – в Нижегородскую область, и наслаждается отпуском на Оке.

Накануне Ирина Пегова снова провела день на воде. Из развлечений на речке у нее добавились прогулки на гидроцикле. Она запечатлела себя на селфи верхом на водном мотоцикле, для безопасности надев поверх бикини спасательный жилет.

Актриса театра и кино очень загорела. У красотки наслоился отечественный и турецкий загар, а волосы заметно посветлели, выгорев на солнышке.

Этим летом, кстати, многие отечественные звезды побывали в Бодруме. Это и Ксения Бородина, и Наталья Подольская, и Наташа Королева, и Николай Басков.

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