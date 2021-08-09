«Напряженный матч»: 72-летняя Алла Пугачева в гостях у подруги сыграла в нарды

Алла Пугачева нередко выбирается на посиделки с друзьями и подругами. Поводы могут быть разные – чей-то день рождения или торжество годовщина или памятное событие. Сама Примадонна обычно не показывает кадры с подобных встреч, зато подруги не скупятся перед поклонниками и показывают Примадонну в самых разных обстоятельствах.

больше по теме Стильно и женственно: Пугачева в брючном костюме цвета спелой оливы в горох вышла в свет Примадонна давно облюбовала модный принт polka dot и не раз наряжалась в одежды с этим актуальным узором.

На этот раз Алла Борисовна побывала в гостях у семьи продюсера Александра Достмана, с которым уже дружит очень давно. После застолья Примадонна сыграла в нарды с сыном Александра и Иды Яковом. Игра получилась достойной того, чтобы ее запечатлеть на память.

«Напряженный матч с Аллой Пугачевой», — подписала Ида Достман видео.

Сосредоточенные игроки с головой ушли в игру и даже не заметили, что их снимают. Зато подписчики пришли в настоящий восторг.

«Обожаю нарды, а еще в такой прекрасной компании-это огонь», «Интересно, кто же выиграл!», «Как приятно смотреть на такие теплые домашние вечера!», «Аллочка Борисовна огонь, любим!», «Супер! Браво!», — обсуждают в треде фолловеры.

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