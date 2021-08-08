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Все больше и круглее: беременная Анастасия Костенко похвасталась подросшим животиком

Модель ждет третьего ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова.

Все больше и круглее: беременная Анастасия Костенко похвасталась подросшим животиком
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, регулярно делится с подписчиками в Instagram новостями о своей семейной жизни. Сейчас девушка находится в положении и отмечает каждую прошедшую неделю.

Костенко достигла срока в 26 недель и похвасталась в микроблоге своим подросшим животиком. Он у нее уже большой и круглый, чему красотка несказанно рада.

Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Напомним, что Анастасия Костенко ждет сына. Это третий совместный с футболистом ребенок и первый в его жизни мальчик. До сего дня у экс-мужа Ольги Бузовой рождались только девочки – старшей Ангелине от первого брака уже 12 лет, двум младшим – Милане и Еве, 3 года и 1 год соответственно.

На днях Дмитрий Тарасов рассекретил имя своего будущего сына. Он подчеркнул, что это не его идея – так назвать сына, — а жены.

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