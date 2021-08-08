Максимально низко опустила: Волочкова выставила напоказ нижнее белье в сарафане с принтом в белый горох

Артистка балета и любительница умопомрачительных шпагатов Анастасия Волочкова в эти дни отдыхает в Греции. За время каникул звезды ее подписчики успели насладиться неимоверным количеством снимков Анастасии Волочковой на побережье Эгейского моря.

Балерина позировала в бикини, в откровенных нарядах, в шпагате и без него.

На этот раз Анастасия Волочкова предстала в весьма сдержанном для нее образе. Балерина запечатлелась в греческой таверне.

Для похода на ужин Анастасия Волочкова облачилась в черный сарафан с принтом в белый горох и на широких бретелях. А вероятно, чтобы подписчики не сомневались в том, что Анастасия последовательна и верна себе, она так низко опустила сарафан, что стало видно ее черное кружевное нижнее белье.

«Зачем в греческой таверне показывать свое нижнее белье?», «Дресс-код, видимо», «Потому, что это белье стоит, как танк», «Боже, эти выжженные волосы, эти брови черного цвета. Неужели никто вам не говорит, что надо пойти к стилисту?» — обсуждают фолловеры образ Насти Волочковой.

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