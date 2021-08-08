В гостях у супермодели: Савельева позировала в льняных брюках-палаццо, а Кулецкая — в платье бэби-долл

7 августа бывшая невеста певца Димы Билана отпраздновала день рождения. Модели Елене Кулецкой исполнилось 39 лет. Украинская манекенщица устроила домашнюю вечеринку, пригласив на праздник близкую подругу. Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в своем микроблоге поделилась отчетными кадрами с торжества, показав, какой наряд выбрала именинница. Возлюбленная актера Кирилла Сафонова позировала в молочном костюме, примерив льняную рубашку оверсайз и брюки-палаццо. А Кулецкая отдала предпочтение платью бэби-долл с рукавами-фонариками точно такого же оттенка, но в мелкую крапинку.

«Вчера был очень душевный день. Люблю такие!! Отдыхаешь, хеппиберздей, Леночка», — подписала снимок с именинницей Савельева.

К слову, и Саша, и Лена могут похвастаться стройными фигурами. А ведь они уже стали мамами. Но это никак не отразилось на их точеных формах. Обе выходят в свет, посещают светские рауты и считаются первыми красавицами отечественного шоу-бизнеса.

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