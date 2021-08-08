«Ауф! Трусики-невидимки?»: Софья Эрнст в кружевном лифчике ошеломила красотой тела на яхте

33-летняя Софья Эрнст обладает весьма и весьма привлекательной внешностью. На яхте актриса из фильма «На острие» позировала в изящном купальнике. Звездная красавица подчеркнула маленькую крепкую грудь кружевным лифчиком, примерив трусики-невидимки. Софья вальяжно прилегла на яхте, наслаждаясь свежевыжатым соком и ласковым солнышком.

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«А мы продолжаем летнюю серию игр «счастливое фото в купальнике». Спортсмены изо всех сил движутся к финишной прямой буквально на последнем издыхании. Поддержим же участников!» — пошутила Софья, имея в виду олимпийских чемпионов.

«Мась, ну нельзя быть такой красивой…», «Какая же вы хорошенькая», «На расслабоне, на чиле», «Софья Павловна, вы на берег выходите когда-нибудь или вас заточили на яхту, чтобы бороздить моря и океаны?!», «Какие изящные формы», «Мамочка на отдыхе», «Суперские формы», «Бедра точеные, такая стройняшка», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Даже коленки сексуальные», «Ауф! Трусики-невидимки?» — пишут фолловеры.