Животик-то уже ого-го! Беременная Нюша обтянула изменившиеся формы мини-платьем с принтом «тай-дай»

Популярная исполнительница Нюша находится в прекрасном ожидании второго малыша. Срок беременности у звезды уже довольно приличный. Судя по всему, будущая мама чувствует себя великолепно, так что ее жизненный ритм не очень отличается от того, в котором она жила раньше.
Певица Нюша снялась в новом клипе, с помощью которого и рассекретила беременность. Она посещает светские мероприятия, облачается в смелые наряды.
Платья во время беременности Нюша носит не объемные, которые помогают драпировать животик. Напротив, вокалистка старается делать акцент на своих меняющихся формах, так что выбирает облегающие и плотно сидящие по фигуре платья, часто короткие.
На этот раз певица Нюша записала вместе с дочкой Симбой видео для «ТикТока». Звездная мама и ее наследница предстали в нарядах, сшитых из одинаковой ткани с принтом «тай-дай». Нюша облачена в коротенькое платье по фигуре, подчеркивающее ее выпирающий животик, и митенки. А маленькая Симба – в брючки и блузку. Мама и дочка исполнили хит Нюши «Я похожа на волка».