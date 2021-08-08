Животик-то уже ого-го! Беременная Нюша обтянула изменившиеся формы мини-платьем с принтом «тай-дай»

Певица Нюша станцевала под собственный хит с дочкой Симбой, одетой в наряд такой же расцветки, как у мамы.

Популярная исполнительница Нюша находится в прекрасном ожидании второго малыша. Срок беременности у звезды уже довольно приличный. Судя по всему, будущая мама чувствует себя великолепно, так что ее жизненный ритм не очень отличается от того, в котором она жила раньше.

Певица Нюша снялась в новом клипе, с помощью которого и рассекретила беременность. Она посещает светские мероприятия, облачается в смелые наряды.

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Платья во время беременности Нюша носит не объемные, которые помогают драпировать животик. Напротив, вокалистка старается делать акцент на своих меняющихся формах, так что выбирает облегающие и плотно сидящие по фигуре платья, часто короткие.

На этот раз певица Нюша записала вместе с дочкой Симбой видео для «ТикТока». Звездная мама и ее наследница предстали в нарядах, сшитых из одинаковой ткани с принтом «тай-дай». Нюша облачена в коротенькое платье по фигуре, подчеркивающее ее выпирающий животик, и митенки. А маленькая Симба – в брючки и блузку. Мама и дочка исполнили хит Нюши «Я похожа на волка».

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