Лосось, оладушки, яичница и колбасы: Стас Михайлов с красавицей-женой поужинал с пасынком и молодой невесткой в Греции

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, недавно сын Инны Михайловой — 28-летний Андрей сыграл пышную свадьбу со своей невестой Кэти Гавелас. В своем микроблоге звездная мама юноши делилась первыми кадрами с торжества, давая понять, что ее старший наследник выбрал в жены очень красивую и утонченную девушку. Новоиспеченную невестку семья Михайловых приняла с легкостью. Кэти поладила не только со свекровью, которая, к слову, выглядит скорее как ее ровесница, но и с отчимом мужа — музыкантом Стасом Михайловым.

«Счастливые моменты! Друзья, семья, любовь», — подписала свежие снимки Михайлова.

В своем Instagram Инна поделилась кадрами из ресторана. Семейная чета выбрала столик на веранде, отправившись на ужин. Они заказали все самое вкусное и полакомились деликатесами: тут и лосось, и колбасы, и сыр, и оладушки, и яичница, и персики, и свежесваренный кофе. Невестка Михайловой позировала в небесно-голубом платье с белой вышивкой и рукавами-фонариками. А сама Инна отдала предпочтение повседневному стилю Casual, примерив футболку нежно-розового оттенка.

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