«Хватит подстраиваться под дочку!»: маму Наташи Королевой высмеяли за странный костюм и позу на фото

75-летняя Людмила Порывай отрывается по полной, чем провоцирует критику в свой адрес.

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай обожает веселиться и жить на полную катушку. Но часто ее нестандартное поведение в Сети воспринимается, как фриковство. 75-летняя дама сейчас находится на своей родине, Украине, где весело проводит время, встречаясь с близкими, подругами и своими бывшими учениками.

Людмила Порывай поделилась в микроблоге фото, рассказывающим о том, как прошла ее суббота.

В кадре мама Наташи Королевой предстала в туфельке огромного размера. Она запечатлелась босиком, застыв на одной ноге, а вторую высоко задрав. Облачена Людмила Порывай в велюровый костюм цвета марсала, состоящим из худи с принтом в виде звезды и штанишек с лампасами.

«Суббота удалась! Всем хорошего настроения», — подписала снимок Людмила Порывай.

Подписчики дали понять, что не всем по вкусу поведение и наряды возрастной дамы. Людмиле Порывай пишут не только комплименты, но и говорят обидные слова.

«Клоун», «Хватит подстраиваться под дочку!», «Какой кошмар», «Самая настоящая звезда и других таких нет», «В этой семейке «звезда на звезде». Цирк уехал, а клоуны остались», — высказываются в Сети.

Смотрите также