«Всю жизнь я слышу от людей чудовищное»: Ксения Собчак смирилась со своей некрасивой внешностью

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак ответила хейтерам, которые часто критикуют ее за внешность.

Звезда дала понять, что к сорока годам она прекрасно знает свои сильные и слабые стороны, и покоряет публику вовсе не хорошеньким личиком, а мощной харизмой, интеллектом и демонстрацией наличия самоиронии. Ксения Собчак посвятила этому публикацию в микроблоге, которая вызвала горячее обсуждение.

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«Меня многие ругают за фото. Мол, некрасивая, «странное лицо». Я всегда знала про себя, что я «беру» не красотой, а общением, энергией. Всю жизнь я слышу от людей чудовищное: «В жизни вы гораздо лучше, чем на экране», и я знаю, что фотогеничность — не мой конек. А вот энергетика и личный контакт — тут мало кто мне может составить конкуренцию (сорри за нескромность). Надо просто принимать и то, что дано, и то, что не дано», — написала Ксения Собчак.

Одной из первых в комментариях отметилась звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова. Она дала понять, что ей тоже довольно часто достается от недовольных тем, как она выглядит. При этом сама Варвара абсолютно принимает и любит себя и свое тело.

«Могу составить конкуренцию», — отозвалась Шмыкова.

Варваре тут же ответили, что она красотка, и попросили не скромничать.

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