«Аж, дыхание перехватывает»: недавно родившая Диана Пожарская предстала в невидимых панталонах

Двадцать шестого июня актерская пара Диана Пожарская и Иван Янковский впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого назвали в честь его известного прадеда, артиста Олега Янковского.

Несмотря на то, что малышу еще нет и двух месяцев, молодые родители решили, что это не повод отказывать себе в удовольствии в отдыхе на море. Судя по фото в микроблоге звезды сериала «Отель «Элеон» Дианы Пожарской, пара устроила себе каникулы на побережье.

Кстати, Диане Пожарской можно вполне позировать и в микро-бикини – таковы ее формы меньше, чем через два месяца после родов. Актриса очень быстро вернула себе стройность, а возможно, и вовсе не прибавила за беременность ни одного лишнего килограмма. Об этом закрытая Пожарская предпочитает не распространяться.

Зато она с удовольствием поделилась полными секса и эротизма кадрами в микроблоге.

Диана Пожарская сняла свое отражение в зеркале. На снимке она предстала с влажными волосами, в панталонах нюдового оттенка, которые практически не видны на теле и в блузе.

«Зазеркалье», — подписала кадр молодая мама.

Подписчики пришли в восхищение и осыпали Диану Пожарскую комплиментами.

«Такая красивая и худая, как будто и не рожала», «Как же вы прекрасна. Аж, дыхание перехватывает. Официально — самая красивая мама на свете», «Люблю вашу динамику и грацию! Хорошего дня», «Просто нет слов, какая вы чудесная», «Да как вы так быстро похудели после родов?!» — высказываются в Сети.

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