Корпулентная дама: располневшая Джанабаева не смогла скрыть изъяны фигуры в объемных брюках и платье-смокинге

Экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева пока не может вернуться в форму после третьих родов.

Певица и актриса Альбина Джанабаева в апреле этого года в третий раз стала мамой. Экс-солистка группы «ВИАГра» подарила своему мужу, музыканту Валерию Меладзе очаровательную дочку Агату.

Судя по всему, 42-летней Альбине Джанабаевой пока не удается вернуть былую стройность. И сегодня в вокалистке трудно узнать сексапильную участницу горячего девичьего трио «ВИАГра». Альбина Джанабаева за последнее время заметно прибавила в весе и на публике появляется в нарядах, которые не могут этого скрыть.

В микроблоге звезды появилось видео, которое было сделано во время недавнего выступления Альбины Джанабаевой, вероятно, на каком-то мероприятии. Сама певица о нем не упоминает. Она лишь поделилась кадрами, на которых вместе с бэк-вокалисткой исполняет хиты группы «ВИАГра» и свои новые песни.

Для выступления Альбина Джанабаева облачилась в широкие ниспадающие брюки, топ и платье-смокинг с акцентом на талии. Несмотря на довольно объемное облачение, певице не удалось скрыть изъяны фигуры. У Альбины довольно полные бедра, есть живот, который некогда был плоским.

Судя по всему, звезда решила по полной насладиться материнством, а уже потом, когда дочь немного подрастет, привести себя в форму.

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