«Султанский стыд! И это невестка Хюррем?»: Мерве Болугур сексуально обнажила упругие «мячики-ягодиц»

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» игриво позировала в купальнике с высокой посадкой и трусиками под стринги.

Поклонникам турецкого сериала «Великолепный век» не дают покоя пикантные секси-фото Мерве Болугур, она же Нурбану султан — наложница шехзаде Селима. В своем микроблоге красавица-брюнетка то и дело публикует «горячие» снимки в бикини и трусиках. На одном из таких «сочных» кадров экранная возлюбленная Энгина Озтюрка позировала в лимонном купальнике на шнуровке с высокой посадкой под стринги. Мерве изящно выгнула спинку, соблазнительно блеснув гром-бедрами и крепким «орешком». Звезда «Великолепного века» оголила «мячики-ягодиц», лишив поклонников дара речи.

«Османский стыд! И это невестка Хюррем?», «Прямо-таки шальная императрица», «А в ней чувствуется острый перчик, такая шалунья», «Шехзаде Селим бы тут же изгнал из дворца бессовестную наложницу из Венеции», «Вот это я понимаю — османская затрещина», «А если шнуровка купальника лопнет?», «Такую Нурбану султан нам в сериале что-то не показывали», «Вай-вай! Госпожа, и с таким упругим поплавком», — пишут фолловеры.

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