«Дети отдыхают. Вася спит»: Безруков похвастался счастливыми семейными выходными на даче

Актер также показал публике, какой урожай они собрали с женой.

В 20-х числах июля 47-летний актер Сергей Безруков стал отцом в третий раз. Его жена режиссер Анна Матисон родила мальчика Васю. Также пара воспитывает пятилетнюю дочь Машу и двухлетнего сына Степу.

Счастливую маму выписали из роддома буквально через три дня, а приехала за ней вся семья Безруковых в полном составе. Артист хоть и продолжил свою работу в театре, старается помогать жене с детьми, что говорить, дело это не простое. Буквально спустя день после выписки из роддома актер отчитался перед поклонниками в социальных сетях, что его сын Васенька спит хорошо и в целом ведет себя спокойно. Но позже его жена Анна Матисон запечатлела спящих мужа и сына днем — все-таки родственники по понятным причинам немного утомились.

И вновь заговорил о сне своего младшего наследника Сергей Безруков, приехав на дачу. Артист порадовался местному воздуху, полезным занятиям детей и с гордостью показал публике свой урожай огурцов и томатов.

«Редкий выходной. С семьей на даче… Лето продолжается! Дети отдыхают весь день на свежем воздухе! Вася спит», — прокомментировал он обнародованное в Сети видео.

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