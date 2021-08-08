«Ах, какая красавица»: жена Эрнста показала в отпуске свою внешность без капли макияжа

Жена Константина Эрнста Софья Эрнст отправилась отдыхать в теплые страны, проявив неожиданную активность в социальных сетях. Актриса сохранила тайну места своего пребывания, но впервые показала публике в Instagram всех своих троих детей, включая сына, имени которого не найти даже в Википедии. Но, правда, только на фото со спины. Все-таки до конца звезда не собирается раскрываться перед фолловерами.

Зато свою быстро восстановившуюся фигуру после родов Софья Эрнст прятать не стала, устроив целую фотосессию в бикини. На сей раз в ее микроблоге появился снимок в лифе морковного оттенка, при этом в руках у нее оказался морковный сок в тон наряду.

Звезда не стала специально для фото делать макияж и укладку, представ перед поклонниками в естественном виде. Многие почитатели Софьи Эрнст восхитились внешним видом своей любимицы.

«Вы выглядите супер», «Ах, какая красавица», «Красоточка». «Обожаю вас за натуральность. Ни модных губ уточкой, ни татуированных бровей», «Какая вы симпатичная, хорошо, что за трендами не гонитесь», — отметились фолловеры.

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