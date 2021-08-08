«Никому ничего не должна»: Навка в мюлях Dior и леопардовом пляжном наряде изящно позировала, вытянув ноги

Татьяна Навка поддержала звездный тренд на Грецию. Вслед за Ольгой Бузовой, Натальей Подольской, Кристиной Орбакайте, Владимиром Пресняковым и четой Юдашкиных, она улетела в эти теплые гостеприимные края.

Ее привлекательная внешность не осталась без внимания местной публики. В общении с коренным населением, российская фигуристка неожиданно услышала от них, что является обладательницей греческого профиля. Правда, сама она так не считает.

Естественно, Татьяна Навка захватила с собой в отпуск изрядный арсенал модной одежды. Не обошлось и без леопардового комплекта с бикини и длинной накидкой. Фигуристка примерила вместе с ним блестящие мюли бренда Dior и позировала в этом курортном наряде для своего микроблога. Поклонники пришли в восторг от зрелища!

«Шикарная, восхитительная!», «Татьяна, вы настоящая королева», «Ах, какая женщина», — написали фолловеры.

К слову, сама Навка согласна, что выглядит, как королева. Впрочем, фигуристка уверена, что каждая женщина заслуживает этого статуса.

«Что такое женщина? Вопрос, конечно, философский. Королева, хозяйка, мать, жена, любовница, соратник, подруга, вдохновение… Перечислять можно бесконечно, но, по сути, каждое в отдельности и все вместе! Но, какой она должна быть? По версии современных психологов, женщина никому ничего не должна. Хотя, есть одно с чем согласятся многие! При всей своей многогранности женщина должна быть в ладу сама с собой и чувствовать себя счастливой! Родилась ли она такой или делает себя такой сама, в большей степени, на мой взгляд, зависит от Бога!» — написала в личном блоге Татьяна Навка.

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