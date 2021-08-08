«Эу! Складки у зоны бикини?»: звезда «Кармелиты» обнажила мощные бедра на фоне сушилки с бельем

В свои 40 лет Юлия Зимина может похвастаться головокружительной карьерой на ТВ. Славу и любовь поклонникам красавице-брюнетке принесла роль цыганки в сериале «Кармелита». Позже девушка стала телеведущей утренних шоу. На свежем домашнем фото актриса позировала в цветастом купальнике, изящно обнажив «наливной поплавок». При этом поклонники звезды обратили внимание на то, что при такой пышной груди и мощном «орешке» стройная талия Юлии смотрелась непропорционально узкой.

Зимина подметила, что наконец-таки навела дома порядок: перестирала и развесила белье, позировав на фоне сушилки. Ну а хейтеры ехидно поинтересовались: всегда ли актриса устраивает генеральную уборку в купальнике. Кто-то обратил внимание на несовершенства фигуры брюнетки, рассмотрев на «сочном» бедре артистки крошечный синяк.

«Такой орех просто так не расколоть», «Эу! Складки у зоны бикини?», «Что это там на бедре? Синяк виднеется», «Юлюся, кто вас так сильно за мясцо ухватил? Аж синяк видно», «На фоне белья с сушилкой? Мда… деревенский шик», «Такая пышная грудь, неправдоподобно узкая талия и мощный поплавок», «Ого! Булочки-то знатные», «Отъелась-то как! Вон уже складками бедра пошли», — шутят фолловеры.

Смотрите также: