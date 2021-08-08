Под хит «Пьяная вишня»: Орбакайте в мерцающем платье с перьями пустилась в пляс на вечеринке

Кристина Орбакайте на одной из звездных тусовок устроила танцы под собственный хит «Пьяная вишня». Дочка примадонны отечественной эстрады позировала в струящемся серебристом платье с эффектом мерцания. Вечерний наряд артистки от-кутюр дополнили легкие перышки, которыми была украшена юбка, а также бретельки, открывающие изящную спину поп-дивы. Жена бизнесмена Михаила Земцова уверенно двигалась в такт музыке, веселясь на полную катушку. Дочка Аллы Пугачевой чувствовала себя на празднике как рыба в воде — комфортно и раскрепощенно.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть трое детей. Старшему из которых, сыну Никите исполнилось 30 лет. Отдельно от своей звездной мамы живет и 23-летний Дени Байсаров. Под опекой певицы остается девятилетняя Клава Земцова.

Этим летом поп-дива провела каникулы в гостях у своей именитой мамы, приехав в подмосковный особняк в деревне Грязь. С собой певица привезла и внучку Примадонны. Клавусю артистка называет «моя капелька», по характеру дочка Кристины Орбакайте очень напоминает свою бабушку.

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