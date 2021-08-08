«Комментировать не имеет права»: Кабаева высказалась об Утяшевой, расхвалившей соперницу Авериной

Второе место Дины Авериной на Олимпиаде многие россияне назвали несправедливым. Алина Кабаева, к примеру, заявила, что к спорту эта ситуация вообще не имеет отношения и посочувствовала судьям, которым пришлось поступиться со своей совестью.

Напомним, наша спортсменка выступила на соревнованиях по художественной гимнастике практически безупречно, а израильтянка Линой Ашрам, получившая «золото», допустив грубую ошибку.

Ляйсан Утяшева тоже не смогла пройти мимо этой ситуации, возмутившись судейством в сторону Дины Авериной, но, при этом, расхвалив Линой Ашрам.

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам. Феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду», — восхитилась Утяшева.

Алина Кабаева в беседе с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс», откликнулась на слова Ляйсан.

«Я обычно стараюсь не высказываться по поводу чьих бы то ни было комментариев, но здесь все-таки особый случай. И дело даже не в патриотизме, хотя это важно, а в профессионализме. Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права», — сказала Алина Кабаева.

Легенда российской художественной гимнастики считает, что нельзя говорить о том, что Линой Ашрам «вырвала победу». Дину Аверину «тупо и бесцеремонно лишили золотой медали».

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