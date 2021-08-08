«Сейчас только губки подкрасишь!»: Пугачева в блузе-зефирке с открытыми плечами накрасила Орбакайте в спальне

Певица восседала за трюмо на фоне разобранной постели с подушками и одеялом. Алла Борисовна с помощью туши подкрашивала реснички дочери, а та любовалась своим преображением.

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте делилась редким домашним видеороликом, запечатлев, как ее звездная мама мастерски наносит ей вечерний макияж. Вооружившись тушью Алла Пугачева аккуратно подкрашивала длинные реснички дочери.

Певица восседала за трюмо в бигуди и любовалась своим преображением. При этом артистка «случайно» засветила свою спальню в особняке в деревне Грязь. Надо признать, что в комнате царил хаос и беспорядок. Кровать за спиной певицы была разобрана, подушки и одеяло так и лежали мягкой грудой без покрывала.

Сама же Кристина поспешила сделать макияж, доверившись в этом вопросе своей именитой маме. Ну а Алла Пугачева предстала в кадре с пышной укладкой — своим фирменным начесом на голове. Примадонна покрасовалась в алой блузе-зефирке с белым горошком и открытыми плечами.

«Сильнее (ярче, — Прим. ред) не надо. Сейчас только губки подкрасишь!» — советовала дочери Примадонна, аккуратно подкрашивая длинные реснички Кристины. «Какой у меня визажист сегодня! Надо запомнит, как это делается», — с юмором отметила певица, восхитившись мастер-классом от звездной мамы.

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