«Это, конечно, не спорт»: Кабаева высказалась о поражении Авериной на Олимпиаде

Знаменитость не смогла пройти мимо несправедливости, которая произошла в Токио.

Алина Кабаева прокомментировала унизительное второе место Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Напомним, российская спортсменка выступила безупречно на соревнованиях по художественной гимнастике и получила серебряную медаль, в то время, как «золото» вручили представительнице Израиля Линой Ашрам, допустившей серьезную ошибку в заключительном упражнении с лентой, пишет КП.

Многие были удивлены такому редкому исходу соревнований, причем явно не в пользу россиян. Впервые сборная нашей страны осталась без победы в художественной гимнастике на Играх.

«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами», — высказалась Кабаева.

При этом легенда российской художественной гимнастики нашла силы и слова, чтобы посочувствовать судьям Олимпиады, которым пришлось, по ее мнению, поступиться со своей совестью.

«Я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. На художественную гимнастику нельзя «повесить» допинг, а значит, и нельзя под этим предлогом притеснять наших спортсменок. Но сегодня нам показали, что это можно сделать с помощью судей», — сказала Алина Кабаева изданию «Спорт-Экспресс».

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