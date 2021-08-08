«Что случилось?»: экс-«ВИА Гра» Мейхер-Грановская в бикини удивила фанатов внешним видом

Одна из самых пышногрудых участниц группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер, также известная как Грановская, окончательно покинула коллектив еще в 2011-м году. После этого она пробовала себя на телевидении, в кино и даже в дизайне одежды. Но всенародную популярность завоевала именно на сцене, исполняя хиты девичей поп-группы. Фанаты не забывают об артистке и следят за ее Instagram. Там Мейхер-Грановская делится некоторыми моментами своей жизни. На этот раз она опубликовала фото в бикини, позируя без макияжа.

«Красавица всегда! Какая шикарная! Белуччи отдыхает! Красивая, но грустная, напрашивается вопрос: что случилось? Фото огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, минувшей зимой Мейхер принимала участие в украинском проекте «Танцы со звездами», где в паре с Кириллом Васюком заняла третье место.

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