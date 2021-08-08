«Какая она милая, как повзрослела!»: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились свежим снимком единственной дочери

Принцессе Шарлотте недавно исполнилось шесть лет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих наследников британской монархии. У них подрастают два сына – восьмилетний Джордж и трехлетний Луи, а также лапочка-дочка принцесса Шарлотта. В своем Instagram, который, к слову, недавно побил рекорд среди всех британских монархов по количеству подписчиков, они поделилась свежим снимком Шарлотты.

Принцесса, которой в этом году исполнилось шесть лет, позировала на фото с бабочкой в руках. Фанаты засыпали публикацию комментариями.

«Какая она милая, как повзрослела! Шарлотта красавица! Фото огонь!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что юная принцесса является четвертой кандидатурой в очереди на престол. Впереди нее – старший брат, принц Джордж и отец, принц Уильям, а на первом месте — дед, принц Чарльз.

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