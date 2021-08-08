«А почему без Аллы?»: Галкин в обнимку с семилетней Лизой зажигательно исполнил танго в интерьерах особняка

Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале то поднимал дочку на руки, то кружил в воздухе. Ну а сама Елизавета едва не растянулась на полу, кафель в особняке оказался слишком скользким для танцев.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с поклонниками как-то признался: он недоумевает, как шоумену Максиму Галкину удается вести сразу несоклько программ на ТВ, ездить на гастроли, выступать с сольными юмористическими концертами, да и еще уделять внимание семье. Муж певицы Валерии считает ведущего программы «Лучше всех!» на Первом канале фантастическим отцом. Максим то собирается с сыном Гарри конструктор, то смотрит с детьми мультики, то штудирует французский, то устраивает мини-экскурсии по саду-огороду и теплицам, то подпиливает сухие ветки у деревьев, то делится танцевальными мастер-классами с дочкой Лизой.

Кстати, один из таких танцевальных уроков шоумен публиковал в своем микроблоге. Правда, исполняя изящные «па» семилетняя Лиза Галкина едва не растянулась на полу, слишком скользким для танцев оказался кафель в особняке. Шоумен умело кружил дочку в воздухе, то поднимал ее на руки. Ну а сама Елизавета ритмично двигалась в такт музыке словно артистка балета.

«Ого! Какие таланты пропадают», «Это высший пилотаж», «Хорошо, когда папа рядом! Всегда поддержит и не даст упасть, даже если пол скользкий», «Шикарное танго! Ножка эть», «Вот так танцы! А почему без Аллы?» — пишут фолловеры.

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