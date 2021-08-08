Чехова в прозрачном секси-наряде встретилась с мужчиной в аргентинском ресторане

43-летняя Анфиса Чехова в настоящий момент дама свободная. В 2017-м году она разошлась со своим мужем актером Гурамом Баблишвили, прожив с ним в законном браке два года. После этого ведущая перестала что-либо транслировать на публику о своей личной жизни.

Однако на этот раз звезда решила вдруг рассказать о своем походе с мужчиной, психологом Кали Шанкаром, в ресторан, от которого получила большое удовольствие. В заведение Анфиса облачилась в черный сексуальный костюм с мини-юбкой и прозрачным топом. Свой эротичный наряд, Чехова, к слову, довольно иронично прокомментировала в личном блоге, выставив в Сеть фото со встречи.

«Этим вечером я утолила свой голод! Не потому, что в аргентинском ресторане я съела пол быка. Я утолила свой внутренний голод по общению с высокоинтеллектуальным мужчиной! Кали Шанкар насытил мой мозг проникновенной беседой. Такое чувство, будто я напилась из горного источника после долгого скитания по пустыне! Странно, конечно, читать такие слова под фото, где я больше похожа на работницу в сфере эскорта, чем на девушку, испытывающую потребность в общении с интеллектуальными мужчинами, но других фото мы почему-то сегодня не сделали. В последнее время самое большое удовольствие я испытываю, соприкасаясь с интеллектом, который не меньше, а может и превышает мой собственный, который способен меня удивить и дотронувшись до моего сознания, хорошенько его простимулировать! Дорогой Шанкара, спасибо за этот интеллектуальный экстаз», — написала Чехова в Instagram.

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