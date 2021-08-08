«Умело нивелирует возраст»: 62-летняя Юдашкина в рубашке с растительной вязью показала, как «омолодить» свой образ

Имидж-стилист Елена Бестави в беседе с порталом Teleprogrammma.pro уточнила, что жена именитого модельера сделала ставку на сочетание разных оттенков белой палитры. И не прогадала.

Марина Юдашкина в свои 62 года обладает стройной и подтянутой фигурой. Жена именитого модельера умеет подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки. Имидж-стилист Елена Бестави в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала один из летних аутфитов звездной блондинки, отметив, что та с легкостью «омолодила» свой образ с помощью умелого сочетания холодных оттенков белой палитры. И этому, как считает модный эксперт, у музы Валентина Юдашкина стоит поучится.

«Марина выбрала восхитительный и стильный комплект. Особенно интересна цветовая подача. Вы только посмотрите, как идеально смотрятся вместе брюки-дудочки молочного оттенка и блуза сложного прохладного пастельно-бежевого тона. И это все нюансы белой палитры. Такие сложные сочетания всегда добавляют наряду элегантности, утонченности и стиля. А с учетом цветотипа Марины именно прохладные оттенки умело нивелируют возрастные изменения кожи, соответственно омолаживая внешность. Наша героиня выбрала туфли на небольшом каблучке и исходя из имиджевой задачи (она идет в гости), здесь все уместно. Такая обувь прекрасно вписывается в образ. Эффект омолаживания поддерживают и легкие брюки-дудочки, которые идеально сидят на фигуре. Тут не к чему придраться. Особый восторг — это рубашка с растительной вязью на рукавах. Лук продуман до мелочей», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави — имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Сотрудничество с Астраханским филиалом ВАГС — проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации (март 2010).

Мастер-класс «Деловой разговор нотариуса на языке одежды» на Форуме молодых нотариусов России (июль 2012). Мастер-классы по дресс-коду в ВУЗах и колледжах Волгограда.

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