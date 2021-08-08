«Героиня моих приключений»: солистка «Блестящих» засветила аппетитный «орех» в бассейне

Ксения Новикова связала с группой «Блестящие» большую часть своей жизни. Состав девичьей группы, которая была создана в марте 1995 года периодически менялся. А сама Ксения уходила и прихода в коллектив три раза. В своем Instagram Новикова нечасто говорит о работе, зато от души делится личными снимками, порой и весьма откровенными. Этот раз она позировала в бассейне.

«Я и главная героиня моих приключений», — написала Новикова.

Фанаты оценили чувство юмора блондинки.

«Красотка! Твой орех прекрасен! Огонь! Хорошая! Прекрасна!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Ксении исполнился 41 год. Она дважды была замужем, а также воспитывает двух сыновей.

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