Рекомендовала Хромченко: Нюша поддержала возрожденный тренд на клетку в стиле Шанель

Беременная певица облачилась в топ и мини-юбку с принтом «гусиная лапка».

В этом сезоне Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» посоветовала зрительницам обратить внимание на клетку «гусиная лапка». В женскую моду ее некогда ввела Коко Шанель, до нее этот принт на одежде носили только мужчины. В настоящий момент рисунок переживает новый взлет популярности.

Как рассказал коллега Эвелины Хромченко Александр Васильев, этот принт еще называли «клеткой принца Уэльского». По словам историка моды, этот сорт твида был изначально создан в Великобритании, а свое название приобрел от имени Эдварда Уэльского, сына королевы Виктории. Он очень любил носить брюки и жилет именно с таким рисунком.

«Первым в Европе ввел в моду такую ткань Поль Пуаре, а затем в женском костюме его стала использовать Коко Шанель», — прокомментировал Александр Васильев.

Певица Нюша, большая модница, не смогла пройти мимо этого возрожденного тренда, купив себе бело-розовый комплект, состоящий из топа и расклешенной мини-юбки. Артистка, по традиции, не стала прятать свой животик. И, демонстрируя свой актуальный лук подписчиками в социальных сетях, нежно обняла его ладонями.

Напомним, 30-летняя любимица публики в настоящий момент находится в ожидании второго малыша. С мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, они уже воспитывают дочь Симбу.

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