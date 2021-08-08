«В мокрых трусах! Еще и бедра в растяжку»: Рудова в стрингах изящно «выпятила» секси-«орешек»

Наталья Рудова — девушка яркая и запоминающаяся. Ее пикантные снимки в купальниках не дают покоя всей мужской части поклонников актрисы в Instagram. На одной из фанатских страничек красавицы-блондинки появился ее соблазнительный кадр в бассейне, ранее это же фото сама звезда публиковала в личном профиле. Наталья предстала в сексуальном персиковом бикини: мокрые стринги так и льнули к округлому крепкому «орешку» звезды.

Сама Рудова приняла нарочито сексуальную позу, сразив поклонников наповал. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Наталью, посчитав ее снимок чересчур откровенным. «Зачем так выпячивать свою сексуальность?», «Жаль, что шнуровка на трусах не лопнула!», «Одежда вся в стирке?», «Лишь бы в мокрых трусах плескаться», — отметили подписчики.

Надо признать, что Рудова к критики и хейтерам давно привыкла, на их обидные выпады звездная блондинка не отвечает.

«В мокрых трусах! Еще и бедра в растяжку», «Фотографу там дурно не стало?», «Мокрые стринги меж пирожка не трут?», «Разврат! Но как соблазнительно», «Такое невинно лицо и чересчур сексапильная поза», «Прямо-таки кошечка», «Ох, как спинку прогнула», — пишут фолловеры.

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