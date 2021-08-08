Прыгали так в детстве?: Глюкоза в монокини со шнуровкой порезвилась с подругой на водоеме

Далеко не все отечественные звезды выезжают в Эмираты или Грецию, чтобы поплавать и позагорать. К примеру, Саша Савельева облюбовала зону отдыха на Москве-реке в пределах столицы, невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова и ее муж Владимир Пресняков не так давно устроили гавайскую вечеринку в Сокольниках.

Глюкоза тоже отметилась за городом на обычном российском водоеме в камышах с друзьями. Певица при этом не забыла про свой блог, выложив в него несколько кадров с подругой по имени Света. Приятельницы позабавились с новым фильтром в Instagram, а потом отправились купаться.

Глюкоза надела свой любимый вид купального костюма – монокини. На сей раз она выбрала лаконичную модель черного цвета на кольцах с боковой шнуровкой.

Подруги решили вспомнить детство и развлеклись прыжками с плеч друг у друга в воду. Стоит отметить, что физическая форма, которую продемонстрировала Глюкоза, выше всех похвал.

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