«Позорься до конца!»: Пынзарь в розовых трусиках отчаянно боролась с волнами

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь любит путешествия. Зимой блондинка с семьей побывала в США, позже отдыхала в Турции, а затем в Сочи. В своем Instagram она делится моментами отдыха. На этот раз Пынзарь показала, как пыталась освоить доску для серфинга.

«Никогда не сдавайся… позорься до конца! А вообще мне очень понравилось. В следующий раз будет лучше, даже с моей ловкостью кошки, грацией картошки есть шанс», — написала Пынзарь.

Подписчики поспешили ее успокоить.

«Обязательно все получится! Для первого раза неплохо! Главное – начать! Даша, молодец! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Дарья отметила свое 35-летие. Несколько лет назад она построила свою любовь с Сергеем Пынзарем и родила двух сыновей.

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