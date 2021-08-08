«Как я буду жить с одной салфеткой?»: Кудрявцева позабавила трогательным диалогом с малышкой-дочкой в спальне

9 августа дочке 50-летней Леры Кудрявцевой и 33-летнего хоккеиста Игоря Макарова Машеньке исполнится 3 годика. Малышка растет очаровательным ребенком, радуя не только своих родителей, но и многочисленных поклонников звездной пары. Телеведущая частенько выкладывает в Сеть фото и видео со своей наследницей, показывая людям различные забавные ситуации с ней.

На сей раз Кудрявцева позабавила фолловеров роликом, на котором запечатлела капризы Машеньки, но даже они выглядели очаровательно. Малышка никак не хотела делиться со своей мамой салфетками, забрав себе и детские, и взрослые. Лера Кудрявцева попыталась объяснить наследнице, что салфетки ей просто необходимы. Ведь у нее насморк, на что находчивая девочка посоветовала складывать «сопельки» в чашку. После долгих уговоров телеведущей все-таки удалось отвоевать свою пачку салфеток, однако маленькая манипуляторша заявила: «Как я буду жить с одной салфеткой?» И картинно расплакалась.

«Не ребенок, а просто чудо какое-то! С удовольствием наблюдаю за вашим чудесным ребенком», «Лера, вы супер, и малышка ваша просто красотка», «Голосочек задрожал… «Как я буду жить с одной салфеткой?» Бесподобная!», «Ох, мамочка, пойми, что нет жизни с одной салфеткой», «Умора! Настоящий «Ералаш», смотреть одно удовольствие», — откликнулись пользователи Интернета.

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