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«Красоту не скрыть»: Рудова игриво прикрыла сочную грудь ниспадающими локонами

Снимком Наталья поделилась в своем Instagram.

«Красоту не скрыть»: Рудова игриво прикрыла сочную грудь ниспадающими локонами
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова отдыхает в Монако. Тур по Европе блондинка организовала сразу после своего дня рождения. Недавно актрисе исполнилось 38 лет. В путешествие с ней отправилась давняя подруга Анастасия Решетова. Девушки познакомились в 2015 году на съемках клипа Тимати «Ключи от рая», с тех пор практически неразлучны.

В своем Instagram Наталья поделилась фото, на котором позировала в коротком сарафане на яхте. Поверх она накинула рубашку «с мужского плеча», однако фанаты отметили, что ее шикарный бюст скрыть довольно сложно.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

«Красоту не скрыть! Какая классная! Фото бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность Рудова получала благодаря сериалу «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х годов.

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