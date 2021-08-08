«Мой мужчина рядом»: Лобода купила дом в Европе и рассказала о личной жизни

Светлана Лобода редко говорит о своей личной жизни. Известно только, что до недавнего времени она жила в Киеве и растила двух дочек – Евангелину и Тильду. Ранее фанаты предполагали, что младшую дочь артистка родила от лидера группы RammsteinТилля Линдеманна. Но как позже заверил бывший менеджер артистки Стас Пшеницын – это не так.

Оказывается, два года назад Лобода купила дом мечты у моря. В Европу она перебралась вместе с дочками и мамой. Правда, в пользу какой страны Светлана сделала выбор – неизвестно, но фанаты предполагают, что это Греция или Кипр. В эфире телеканала «Украина» Лобода заверила, что рядом с ней находится и ее любимый мужчина. Правда, имени его называть не стала. Лишь обмолвилась, что хотела бы родить ему двух сыновей.

«Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети – мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 – все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: «Что-то нужно здесь менять, что-то решать», — сказала Лобода.

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Добавим, ранее в СМИ появлялась информация о том, что возлюбленным Лободы является миллиардер Артур Гранц.

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