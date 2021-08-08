Модные цвета на осень 2021 года: мнение стилиста
Видео
Мастер-класс: макияж своими руками к 1 сентября
Видео

«Как Кардашьян»: Максакову в бикини заподозрили в пластике ягодиц

В Сети обсуждают пышные формы оперной дивы.

«Как Кардашьян»: Максакову в бикини заподозрили в пластике ягодиц
Мария Максакова. Фото: Global Look Press

Мария Максакова всегда отличалась особой стройностью. Однако во время отпуска, который оперная дива проводит в Одессе, она удивила пользователей Сети своими пышными формами. Максакова опубликовала фото, на котором позировала в ярком бикини, в своем Instagram. Фанаты предположили, что Мария обращалась к пластическому хирургу, чтобы стать обладательницей роскошных ягодиц.

Мария Максакова
Мария Максакова. Скриншот: instagram.com/mariamaksakova

«Пэрсик! Хороша Маша! Как Кардашьян! Огонь! Женственна! Мария, браво!», — писали пользователи Сети.

К слову, если подписчики пока только гадают, ложилась ли Мария под нож хирурга, то бывшая жена Бориса Грачевского Анна не скрывает, что увеличила бедра при помощи имплантов.

Смотрите также:

Тэги

Максакова новостиМария МаксаковаМария Максакова последние новостисекси