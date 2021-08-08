«Как Кардашьян»: Максакову в бикини заподозрили в пластике ягодиц

Мария Максакова всегда отличалась особой стройностью. Однако во время отпуска, который оперная дива проводит в Одессе, она удивила пользователей Сети своими пышными формами. Максакова опубликовала фото, на котором позировала в ярком бикини, в своем Instagram. Фанаты предположили, что Мария обращалась к пластическому хирургу, чтобы стать обладательницей роскошных ягодиц.

«Пэрсик! Хороша Маша! Как Кардашьян! Огонь! Женственна! Мария, браво!», — писали пользователи Сети.

К слову, если подписчики пока только гадают, ложилась ли Мария под нож хирурга, то бывшая жена Бориса Грачевского Анна не скрывает, что увеличила бедра при помощи имплантов.

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