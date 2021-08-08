«Гримируется минимально, ест овощи с огорода»: помощник Софии Ротару раскрыл секрет ее молодости

София Ротару отметила свой день рождения 7 августа. Артистке исполнилось 74 года. Личный праздник она отметила с семьей на итальянском побережье, в Форте-дей-Марми. А живет любимица миллионов в загородном доме под Киевом. В последнее время она редко выходит на сцену. Даже концертный директор Сергей Лавров давно не видел звезду.

«Пока непонятно, что будет с гастролями. И это касается всех артистов. Народ сейчас неохотно покупает билеты из-за ковида. Но у Софии Михайловны всегда были высокие гонорары, у нее все хорошо. Как бы не говорили, что они не конкурировали с Аллой Борисовной, но конкуренция все-таки была. Директора всегда пытались развести их по гастролям, чтобы их концерты не шли друг за другом», — цитирует «Комсомольская правда» Лаврова.

Также помощник отметил, что со здоровьем у артистки все в порядке. Этот момент контролирует ее сын Руслан.

«Когда в интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, я всегда смеюсь. Она даже гримируется минимально. София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съемками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у нее нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода и все», — добавил Лавров.

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