«Была желанна»: Максакова рассказала, почему на самом деле Волочкову уволили из Большого театра

Недавно Анастасия Волочкова заявила о том, что будет отстаивать свои интересы в споре с Большим театром в суде. Экс-балерина не намерена сдаваться, хотя ушла со сцены в 2003 году. Поддержала ее и оперная дива Мария Максакова. Она отметила, что Анастасию уволили из-за того, что тогда она не уступила влиятельному олигарху. Якобы он обиделся и развернул травлю, после чего Волочкова покинула здание Большого со скандалом.

«Она была настолько желанна… Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой. Отвратительная месть. Директор Большого театра Иксанов не гнушался еще озвучивать все это публично. А то все остальные, можно подумать, были в идеальной форме», — заявила Максакова в прямом эфире своего Instagram.

Напомним, в Большом театре Волочкова служила пять лет. Увольнение было связано с тем, что она якобы не соответствовала физическим требованиям.

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