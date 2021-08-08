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«Без обид, но перебор»: Седокова в алом платье-бюстье едва прикрыла пышную грудь

Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

«Без обид, но перебор»: Седокова в алом платье-бюстье едва прикрыла пышную грудь
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова активно работает над своей сольной карьерой. Артистка выпускает одну песню за другой, снимает яркие клипы, в которых предстает в смелых образах. На этот раз она показала, как работала над видеороликом на песню «Привыкаю» из нового альбома Secret Soul. Его Анна представила всего несколько дней назад.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

«Я помню как произнесла: «А давайте просто привезем рояль? Ведь я всегда мечтала играть на нем в самом центре Москвы, у памятника Петру I», — написала Седокова в своем Instagram.

Анна позировала в алом пышном платье бюстье, которое едва прикрыло ее выдающиеся формы.

«Огонь! Без обид, но перебор! Классная! Ого, какая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма.

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