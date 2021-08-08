«Без обид, но перебор»: Седокова в алом платье-бюстье едва прикрыла пышную грудь

Анна Седокова активно работает над своей сольной карьерой. Артистка выпускает одну песню за другой, снимает яркие клипы, в которых предстает в смелых образах. На этот раз она показала, как работала над видеороликом на песню «Привыкаю» из нового альбома Secret Soul. Его Анна представила всего несколько дней назад.

«Я помню как произнесла: «А давайте просто привезем рояль? Ведь я всегда мечтала играть на нем в самом центре Москвы, у памятника Петру I», — написала Седокова в своем Instagram.

Анна позировала в алом пышном платье бюстье, которое едва прикрыло ее выдающиеся формы.

«Огонь! Без обид, но перебор! Классная! Ого, какая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма.

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