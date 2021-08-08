«Где честное судейство?»: Навка отреагировала на олимпийское выступление Авериной

Накануне в Сети разразился настоящий скандал из-за Олимпиады в Токио. Дело в том, что россиянка Дина Аверина заняла второе место в многоборье по художественной гимнастике. Претендовала, естественно, на золото. Ведь, начиная с 1996 года, российские спортсменки выигрывали все подряд Олимпийские игры. По поводу работы судейской бригады на соревнованиях высказывались уже многие, не осталась в стороне и Татьяна Навка.

«При явной и грубой ошибке первое место?! Как так?! Где честное судейство?! Где спорт и спортивный дух?! Это же просто какая-то дискредитация Олимпийских игр! Позор такому судейству, которое бессовестно не жалея адский труд наших юных спортсменок, так жестко разбивает их мечты. Наши девочки выступали на отличном уровне, были лидерами на протяжении всех дней, а в итоге в финале их поставили на второе и четвертое место?!», — написала Навка.

Напомним, Татьяна является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в танцах на льду. В паре с Романом Костомаровым она выиграла Олимпиаду в 2000 году.

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