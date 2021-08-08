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«Сзади не очень!»: Чехова в нестандартном купальнике на шнуровке поманила сочными «персиками»

Телеведущая примерила смелый наряд.

«Сзади не очень!»: Чехова в нестандартном купальнике на шнуровке поманила сочными «персиками»
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

В этом году Анфиса Чехова отметит свой 44-й день рождения. Телеведущая не скрывает свой возраст, ведет активную социальную жизнь, много путешествует и радует подписчиков в Instagram самыми разными фотографиями. На этот раз она показала снимок, на котором позировала в необычном купальнике на шнуровке. Фанаты засыпали ее комментариями.

Анфиса Чехова в купальнике
Анфиса Чехова в купальнике. Скриншот:
instagram.com/achekhova

«Такого красивого купальника на такой красивой фигуре не видела никогда! Огонь! Нет, сзади не очень! Красивая фигура, красивый купальник! Вот это фигурка», — писали пользователи Сети.


Напомним, в эти дни Чехова путешествует по США. Анфиса уже побывала в Калифорнии – посетила Лос-Анджелес и Сан-Франциско, а теперь перебралась на противоположный берег – в Майами.

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