«Мой ангелочек»: Мальков отметил три месяца со дня свадьбы с Макеевой

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году. Строитель из Словении приехал в Россию на заработки, а встретил любовь. В Любляне у Романа остались жена и четверо детей. Позже он подал на развод, а уже в марте сделал актрисе предложение руки и сердца. Свадьба и венчание прошли в Крыму в конце мая, а официально супругами возлюбленные стали немного раньше. Об этом Роман вспомнил в своем Instagam.

«Время, не торопись, остановись и отдышись, как же все скоротечно… уже три месяца прошло с прекрасного дня, а для меня просто мгновение… и те эмоции, которые я пережил тогда, в ЗАГСе, я чувствую и сейчас, то волнение… люблю тебя, Анастасия Макеева, мой ангелочек», — написал Мальков.

Напомним, недавно супруги вернулись с Кубы, где провели медовый месяц. А после отправились в путешествие на Байкал. К слову, бывшая жена Романа – Светлана утверждает, что бизнесмен не платит алименты.

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