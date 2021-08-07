С сыном и внучкой: София Ротару в черном платье в пол с вышивкой отметила 74-летие в Италии

Артистка за завтраком отведала круассаны, а вечером прогулялась по городу Пьетрасанта и устроила застолье в ресторане.

София Ротару уже давно стала одной из самых известных певиц. Теперь она уже редко дает концерты и почти не появляется на публике. Большую часть времени артистка проводит в Киеве с родными. В Россию она приезжает только ради больших мероприятий, как «Новая волна». 7 августа звезда отмечает свой день рождения. Ее с самого утра стали поздравлять коллеги. Филипп Киркоров поделился архивными кадрами, а невестка Светлана Евдокименко написала теплые слова.

Оказалось, что Ротару отметила свое 74-летие в Италии. К ней приехал сын Руслан Евдокименко с женой и внучка София,-младшая, которая является моделью и живет в США. Утром певица была облачена в белое платье. Она позавтракала на веранде круассанами. Рядом с ней были близкие.

А вот вечером София Михайловна переоделась в черное платье-вышиванку с розовым узором. Платье в пол сланцы. Они прошлись по городу Пьетрасанта, Тоскана. Внучка звезды была облачена в шорты-бермуды и кроп-топ. Потом они загялнули в ресторан, где устроили застолье. Ротару задула свечку на торте.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие в очередной раз поразились тому, как молодо выглядит именинница. «Наша уважаемая любимая артистка», «Вам словно 40», «Какая дружная и красивая семья», «Прогулки на закате, внучка рядом, что еще надо», «Ну вы прям красотка», «Как оторвать глаза», «Мне так нравится ваше платье», «Ротару остается красоткой всегда», «Молодеете с каждым годом», — прокомментировали пост подписчики.

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