Беременная Нюша в нежно-розовом костюме с мини-юбкой запечатлелась в домашней обстановке

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже длительное время выступает на сцене. Она выпускает новые песни каждый год. При этом певица устроила и свою личную жизнь. Она состоит в браке с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. У пары подрастает дочка Симба. А теперь влюбленные снова ждут пополнения в семье. Недавно артистка перестала скрывать округлившийся живот.

Примечательно, что Нюша пока не перестала выступать. Она появляется как на сцене, так и телевизионных студиях. Певица облачается в силуэтные платья, подчеркивая живот. А накануне она запечатлела себя дома в нежно-розовом костюме с принтом «гусиная лапка». Закрытый топ и мини-юбка подчеркнули изменения в ее фигуре. Звезда поглаживала живот рукой, красуясь на камеру.

Поклонники пришли в восторг от стильно летнего образа молодой мамы. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, принт «гусиная лапка» актуален не первый сезон.

«Нюша, какая нежность», «Вам так идет животик», «Очаровательно выглядите», «Роскошный костюм, где такой взять», «Просто светитесь изнутри», «В юбке прям девочка-девочка», «У вас такой животик, может будет пацан», «Классная такая», «Мне нравится этот костюм, стиляга», — прокомментировали пост подписчики.

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