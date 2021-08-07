Сестра певицы Нюши завоевала олимпийское золото в синхронном плавании в Токио

Мария Шурочкина вместе с подругами по команде заняла первое место в Олимпиаде в Токио.

Многим известно, что Нюшу на самом деле зовут Анна Шурочкина. Она дочка бывшего участника музыкального коллектива «Ласковый май» Владимира Шурочкина. Примечательно, что не только певица стала знаменитостью. Ее родная сестра Мария занимается синхронным плаванием. Она 11-кратная чемпионка мира, а также заслуженный мастер спорта России. В этом году девушка с командой поехала на Олимпийские игры в Токио.

Ранее Мария уже стала лучшей в Рио-де-Жанейро. Теперь российские синхронистки завоевали 18-е золото Олимпиады-2020. Они стали победительницами в групповых соревнованиях. Девушки оставили позади себя команду Китая и украинских синхронисток.

Напомним, что в составке нашей команды были также: Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Влада Чигирева, Полина Комар, Алла Шишкина, Марина Голядкина и Александра Пацкевич. На этот раз Ромашина стала уже семикратной чемпионкой Игр. Стоит отметить, что именно эта спортсменка — самая титулованная синхронистка планеты.

Пока наша сборная в общем зачете занимает четвертую позицию. Лидерами остается Китай, а за ним следуют США и Япония. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.

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