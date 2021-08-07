В Москве простились с режиссером «Каменской» Александром Аравиным

7 августа в Москве простились с режиссером Александром Аравиным. Об этом сообщила актриса Елена Ксенофонтова, которая начинала свою карьеру в кино в картинах покойного.

«Саша, сам того не ведая, оказался одним из тех, кто определил самый красивый (самый душевный) период моей жизни. Мы были молоды, беспощадны к себе и другим, мы горели, мы любили. Мы были такими крутыми, Саня! Спасибо тебе!» — написала 48-летняя артистка в Instagram.

О кончине режиссера 4 августа сообщил Союз кинематографистов России. По данным организации, Аравину было 63 года. За свою карьеру он создал около тридцати картин, среди которых сериалы «Тайга. Курс выживания», «Красная капелла», «Решение о ликвидации» (за эту картину получил премия ФСБ России) и многие другие. Также постановщик снял четвертый сезон «Каменской».

Добавим, что дочь режиссера Анастасия Аравина стала актрисой и тоже снималась в кино.

больше по теме Александра Стефановича проводили в последний путь «жидкими» аплодисментами На прощание с режиссером пришло всего несколько человек.

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