«Вырвала победу для своей страны»: Утяшева расхвалила израильтянку, выигравшую у Авериной

Гимнастка Ляйсан Утяшева в Instagram заявила, что россиянка Дина Аверина достойно сражалась за золотую медаль на Олимпиаде в Токио в командном многоборье в художественной гимнастке. При этом она напомнила, что нынешняя Олимпиада трудная для наших спортсменов. Ее перенесли на год. Россиянам не разрешили выступать под своим флагом.

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам. Феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду». Ляйсан Утяшева

Как отметила Утяшева, у нее, конечно, остались вопросы к судьям. По ее словам, Дина Аверина не допустила ни одной критической ошибки. Жена Павла Воли посоветовала нашим гимнасткам не унывать. Их главные победы, как она думает, еще впереди.

Напомним, что соревнования по художественной гимнастике в Токио завершились скандалом. Победу неожиданно одержала израильтянка Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина — лишь вторая. При этом наша спортсменка, в отличие от конкурентки, грубых ошибок не допускала.

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