«Любят не за имидж, а за талант»: Бабкина и другие звезды поздравили Ротару с днем рождения

7 августа день рождения отмечает народная артистка СССР София Ротару. В этом году ей исполнилось 74 года. Звезду активно поздравляют коллеги по сцене. Особенно стоит отметить Надежду Бабкину, которая дружит с именинницей много лет. Лидер вокального ансамбля «Русская песня» не ограничилась стандартными пожеланиями счастья, здоровья и успеха и написала пост об одном из главных качеств певицы.

«Соня не склонна афишировать свою личную жизнь, чем заметно отличается от звезд нашей эстрады. Говорят, что без пиара сегодня карьеры не сделаешь, но к Софии Ротару это правило не относится. Ее много лет любят не за имидж, а за талант. Какие бы глупости о Соне не сочиняли журналисты, к ней они никогда не прилипнут», — пишет Бабкина в Instagram.

Со своими поздравлениями присоединился певец Николай Басков.

«Любовь огромной страны, что ни песня — то хит, цветы, аплодисменты, восхищение. Это все о вас, невероятная София Ротару! Спасибо за уникальный талант, за многолетнюю дружбу, за радость быть на сцене с вами!» — высказался «золотой голос России».

Сама Ротару в день рождения выложила свое фото в белом домашнем наряде и получила в комментариях поздравления от Максима Галкина, Игоря Крутого и сотен поклонников. Свой день звезда начала с поездки на велосипеде и завтрака в кругу близких людей.

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