«Любимая и особенная»: София Ротату в белоснежном платье-бюстье в пол предстала в свой день рождения

София Ротару — одна из самых известных украинских эстрадных певиц. Она обрела известность и любовь публике не только в России, но многих странах Европы. Теперь каждое выступление певицы поклонники ждут с особым трепетом, так ка кона редко дает концерты. При этом ей удается сохранять стройную фигуру и моложавый вид. Ранее историк моды Александр Васильев отметил, что артистку «возраст не берет».

7 августа Ротару отмечает свой день рождения. Она призналась, что это самый счастливый день. По такому случаю певица облачилась в монохромный наряд. Она запечатлелась в белоснежном платье-бюстье в пол и рубашке оверсайз. Ее наряд дополнили кеды и шляпка. Она подчеркнула свою стройную фигуру и загар. Одной из первых Софию Михайловну поздравила с 74-летием невестка Светлана Евдокименко.

«Поздравляем нашу любимую и особенную», — написала она.

Присоединились к ее словам и многие селебрити. «С днем рождения, неповторимая и легендарная, исполнения всего задуманного и новых ярких моментов», — заявил Николай Басков. «С днем рождения, дорогая София Михайловна! Чтобы всегда было солнечное настроение!», — отметился Максим Галкин. «Пусть каждый день будет наполнен счастьем, поздравляю, София Михайловна!» — написал Игорь Гуляев. Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит именинница.

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