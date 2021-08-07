«Вечно перекошенная и шмыгающая от понятного рефлекса рожа»: Фадеев оскорбил Зеленского

Продюсер Максим Фадеев в Instagram оскорбил президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он хочет увидеть «эту необразованную тварь» в самое ближайшее время на скамье подсудимых. Причем, как думает продюсер, так в итоге и произойдет.

Как отметил Фадеев, у него всю семью по линии отца вырезали подобные «нацисты». Отец продюсера рос в детдоме, не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к евреям.

«В нашей семье по линии отца погибли все, и когда я послушал интервью этого дурака, мне хотелось выть от обиды и от того, что не могу плюнуть в его вечно перекошенную и шмыгающую от понятного рефлекса рожу! Этот человек очень глуп и не образован, и думаю по своей шмыгающей тупости он цитирует классиков нацизма!» Максим Фадеев

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Донбасса, если они хотят присоединения к России, должны уезжать в соседнюю страну. Он назвал большой ошибкой им оставаться жить в Донбассе.

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