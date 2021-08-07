По коридору ходит сама: стала известна дата перевода певицы МакSим из реанимации в другое отделение

Исполнительница с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше.

Певицу МакSим планируют перевести из реанимации в другое отделение больницы в понедельник 9 августа.

На данный момент состояние звезды оценивается как средней тяжести. Причем еще каких-то несколько дней назад оно было тяжелым. При этом источники уточняют, что до полной победы над болезнью исполнительнице пока еще очень далеко. По коридору клиники МакSим начала ходить сама. Помощь персонала ей не требуется, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что фанаты исполнительницы также сообщили об улучшении ее состояния. К примеру, к МакSим полностью вернулась память. На данный момент она пребывает в ясном сознании.

Напомним, что певица МакSим уже почти два месяца борется с тяжелой формой пневмонии. Был период, когда она была буквально на волоске от смерти. Любопытно, что все сделанные ранее тесты на коронавирус у звезды оказались отрицательными.

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